مدرب منتخب البرازيل السابق مرشح لتدريب الوداد المغربي

أكد تقرير مغربي أن لويس فيليبي سكولاري المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل مرشح لتدريب فريق الوداد البيضاوي، خلال الفترة المقبلة، خلفا للأرجنتيني ميشيل أنخيل جاموندي.

وذكرت إذاعة راديو مارس، أن وكيل أعمال عرض خدمات البرازيلي لويس فيليبي سكولاري على إدارة نادي الوداد الرياضي.

وأضافت الإذاعة المغربية، أن نادي الوداد لم يستقر على اسم المدرب الجديد، لكن يبقى فوزي البنزرتي الأقرب لقيادة الفريق.

وبات جاموندي قريبا من الرحيل عن الوداد، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا " 5 - 1 ذهاب وإياب".

وفشل فريق الوداد المغربي في تحقيق أي لقب هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.