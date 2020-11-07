هيثم شعبان يكشف أسباب تأجيل ساعة الصفر لبدء إعداد سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن ودية بورتو السويس حققت الهدف الذي كان يسعى إليه، في إطار خطته لإعداد الفريق لخوض مباريات الدوري الممتاز، بعد نجاح سيراميكا كليوباترا في التأهل لدورى الأضواء لأول مرة في تاريخه.

وقال هيثم شعبان، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي بنادي سيراميكا كليوباترا: "ودية يورتو السويس استهدفت رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بنهاية الأسبوع التدريبي الأول"، مشيدا بالأداء البدني والفني لكل اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء، بصرف النظر عن النتيجة اللقاء التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأضاف: "كنت حريصا على خوض أولى وديات سيراميكا كليوباترا بفريقين مختلفين، من أجل تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وحول سبب تأجيل معسكر سيراميكا كليوباترا في الإسكندرية الذي كان مقررا إقامته مطلع الأسبوع الجاري، قال هيثم شعبان: "موعد الدوري غير معلوم لدينا بشكل رسمي حتى الآن، وقد يتم تأجيله إلى أول ديسمبر، لذلك قررنا تأجيل المعسكر، كي لا يصاب اللاعبون بالملل، لأن معسكر الإسكندرية، سيكون حجر الزاوية، لإطلاق ساعة الصفر، استعدادًا لأولى مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز".