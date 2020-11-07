عروض الإعارة تنهال على أحمد ريان.. والأهلي يطالبه بتمديد تعاقده

تلقى أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، العديد من العروض للخروج على سبيل الإعارة لموسم جديد.

وأنهى أحمد ريان إعارته مع الجونة لعامين متتاليين، ويحاول البنك الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والإتحاد السكندري وسموحة استعارة اللاعب لمدة موسم لكنه حتى الآن لم يتم حسم موقفه.

ويقود نادر شوقي، وكيل اللاعب، المفاوضات مع تلك الأندية، خاصة في ظل خروج أحمد ريان من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتسود حالة من الحزن لدى اللاعب بسبب استمرار تجاهله من قبل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التي رفضت في وقت سابق احترافه في الدوري التركي بناءً على عرض تلقاه أحمد ياسر ريان.

وتحاول إدارة الأهلي إقناع أحمد ياسر ريان بتمديد تعاقده قبل الخروج للإعارة لمدة عام أخر للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

ويعتبر السبب الوحيد وراء موافقة اللاعب على الإعارة هو المشاركة أساسيًا ليكون ضمن قائمة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.