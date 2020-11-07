نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي والموعد حسب مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات وعرب سات، في مواجهة خاصة وقوية بين السيتزن والريدز يتقابل الفريقين على ملعب السيتي لتكون الأقوى في العالم حسب ما صرح به يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحات كروية أمس، لذلك ستكون القنوات المفتوحة لماتش ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات وعرب سات هي محض إهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية، وهذا ما سنتعرف عليه بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يدخل ليفربول بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي لقاء مانشستر سيتي وهو متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ستة عشر نقطة، بينما سيدخل مانشستر سيتي اللقاء متواجداً في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ويسعى الستنزن لتحقيق الفوز على الريدز من أجل تقليص الفارق والإقتراب من الغريم التقليدي ليفربول.

وسيدخل ليفربول اللقاء وسط أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة نتيجة تحقيق الفوز في اللقاء الأخير أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا بخماسية قاتلة جعلته يتصدر ترتيب المجموعة، وكان الفوز وسط غياب طرفي الدفاع اللاعب فان دايك واللاعب فابينيو، ولكن يورجن كلوب أوجد البديل على الفور.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 8-11-2020 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة السعودية والمغرب، وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وإليكم القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات وعرب سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات عرب سات

يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات وعرب سات، هذا بخلاف مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على عرب سات الناقل الحصري لمباريات كرة القدم الدوري الإنجليزي والدوريات الأجنبية الأخرى.

قناة ZDF HD التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة SRF Zwei HD التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird قناة Negaah TV التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E. قناة Sport 1 Hungary التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة AZ Tv التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E. قناة 3 Sport التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1. قناة Canale 5 Italia التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Polsat Sport التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

Idman Azerbaycan

-AzerSpace 46°E -11175 H H 27500 -FTA/Biss

BETFRED TV (TTV) – CISCO 4

-Astra 4.8°E -12418 H 27500 -PowerVU(SIS Live)

IRIB Varesh

-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)

-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

Sport 24 HD

-Telstar 63°W- 11564 H 3320-PowerVU

-NSS 57.0°E- 4095 R 30000 -PowerVU(C-Band)

-Intelsat 34.5°W-4132 R 30000-PowerVU(C-Band)

-NSS 9 177W 4099 R 30000 -PowerVU(C-Band)

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على النايل سات وعرب سات، في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد وما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.