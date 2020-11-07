اصابة ثنائي ريال مدريد كاسيميرو وهازارد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني بأن الثنائي كاسيميرو وهازارد أعطيا نتيجة إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري لهما صباح أمس الجمعة.



من جهة ثانية ، أعطى جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، نتائج سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس. المصدر: الموقع الرسمي لريال مدريد

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