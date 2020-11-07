يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة أبو قير في دور الــ 8 لكأس مصر، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.
وتعد مواجهة أبناء الرداء الأبيض هي الحدث الأهم والتي تسيطر علي فريق الكرة في القلعة الحمراء؛ نظرًا لأهميتها القصوي علي جميع المستويات، حيث إن الفائز بها سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويتأهل لكأس العالم للأندية، وكذلك يواجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي، بجانب الفوز في القمة الخاصة بين القطبين.
ورفض الجهاز الفني الانشغال بفكرة التفوق المعنوي والفني للمنافس مع تصاعد مستويات لاعبيه على المستوى الفردي.
وطالب بيتسو موسيماني، المدير الفني، مساعديه بالتركيز فقط في تدريبات فريقهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يعود للتدريبات.. موسيماني يرفض فكرة التفوق المعنوي للمنافس قبل نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.