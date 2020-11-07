بعد إصابة نجمي ريال مدريد بـ كورونا.. هاشتاج هازارد يتصدر المركز الأول على تويتر

تصدر "هاشتاج هازارد"، المركز الأول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نشر نادي ريال مدريد، بيانا أعلن فيه إصابة اللاعبين إدين هازارد، وهنريك كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر نادي ريال مدريد، أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق أمس، الجمعة، جاءت سلبية، باستثناء هازارد و كاسيميرو.

ودشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #هازارد، وتصدر الهاشتاج الأول علي قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.