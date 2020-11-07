تصدر "هاشتاج هازارد"، المركز الأول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
نشر نادي ريال مدريد، بيانا أعلن فيه إصابة اللاعبين إدين هازارد، وهنريك كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.
وذكر نادي ريال مدريد، أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق أمس، الجمعة، جاءت سلبية، باستثناء هازارد و كاسيميرو.
ودشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #هازارد، وتصدر الهاشتاج الأول علي قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة نجمي ريال مدريد بـ كورونا.. هاشتاج هازارد يتصدر المركز الأول على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.