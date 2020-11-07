نهاية الموسم فى موعده.. انطلاق فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

بدأت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، بأحد الفنادق الكبرى في ضاحية ٦ أكتوبر بحضور غالبية الأندية أعضاء عمومية الاتحاد البالغ عددهم ٧١ ناديا حاليا بعدما كان في السابق أكثر من مائة ناد، وتم تقليص العدد بعد انتهاء عضوية العديد من مراكز الشباب التابعة لقانون الشباب والتي تندرج مراكز الشباب تحت مظلتها.

ويناقش ممثلو ومندوبو الأندية المركز المالي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وكذلك الميزانية العمومية للاتحاد والنظر في ما يستجد من جدول أعمال الجمعية العمومية والرد على تساؤلات الأندية.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا بعد انتهاء الجمعية العمومية لمناقشة مواعيد مباراتي ختام الموسم السابق المتبقية والتي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويشهد يوم الخميس مباراتي الأهلي وطلائع الجيش ثم الزمالك وسبورتنج السكندري بينما يشهد اليوم التالي مباراة القمة بين قطبي كرة اليد الأهلي والزمالك على صالة ملعب الشباب والرياضة الدولية في ضاحية ٦ أكتوبر.

وصرح سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بأنه حتى الآن لم يصله أي تغيير في مواعيد المباراتين المتبقيتين من الموسم الماضي موضحا أنه بمجرد إخطاره سيتم الإعلان عن ذلك فورا خاصة وأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مذاعة على الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك متصدر قمة جدول الموسم الماضي برصيد ٣٤ نقطة يليه الأهلي برصيد ٣٢ نقطة.