موعد عودة هازارد وكاسيميرو المحتمل لريال مدريد بعد إصابتهما بـ كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، السبت، إصابة لاعبا الفريق البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت، تبيّنت إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا".
وأضاف: "جميع اللاعبين والطاقم الفني وجميع الموظفين تم التأكد من نتائجهم السلبية هذا الصباح، باستثناء هازارد وكاسيميرو".
ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يكون كل من هازارد وكاسميرو، متاحين للمشاركة مع ريال مدريد أمام فياريال، يوم 21 نوفمبر الشهر الجاري.
ويغيب الثنائي عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا، غدًا، الأحد، على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
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