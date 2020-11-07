أحمد فتحي: فايلر أثار جنوني.. ورفضت 25 مليون جنيه من بيراميدز

وأضاف أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية: "فايلر تسبب في إثارة جنوني خلال تواجده في الأهلي، بسبب قلة مشاركاتي مع الفريق، رغم اجتهادي من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية".
وأضاف أحمد فتحي:" بيراميدز حاول ضمي مقابل 25 مليون جنيه قبل مباراة السوبر أمام الزمالك في برج العرب، لكنني رفضت.
كان أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.
يذكر أن أحمد فتحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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