أحمد فتحي: فايلر أثار جنوني.. ورفضت 25 مليون جنيه من بيراميدز

قال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى صفوف نادي بيراميدز، إنه عاش فترة صعبة، خلال فترة تواجد المدرب السويسري رينيه فايلر في القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية: "فايلر تسبب في إثارة جنوني خلال تواجده في الأهلي، بسبب قلة مشاركاتي مع الفريق، رغم اجتهادي من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية".

وأضاف أحمد فتحي:" بيراميدز حاول ضمي مقابل 25 مليون جنيه قبل مباراة السوبر أمام الزمالك في برج العرب، لكنني رفضت.

كان أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

يذكر أن أحمد فتحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.