محمد عبد السلام يوضح موقفه من الرحيل عن الزمالك

كشف محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والأخبار المتداولة بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد عبد السلام: تواجدي في صفوف الزمالك شرف كبير لي، ولم اتحدث عن الرحيل مع أي مسئول واتابع الأخبار المتداولة عبر الصحف مثل الجميع.

وأضاف لاعب الزمالك: أنا حريص منذ بداية فترة تواجدي داخل صفوف الزمالك، على عدم افتعال أي أزمة، وألتزم بمواعيد التدريبات الجماعية وتعليمات الجهاز الفني، ثم أغادر مقر القلعة البيضاء في هدوء.

وتابع محمد عبدالسلام: "يوجد لدى أزمة وهي أنني لا أحب الظهور إعلاميًا، ونادرًا ما أدلى بتصريحات صحفية، ولم أتفاوض مع أي ناد رغم تلقي أكثر من عرض محلي.

وأكمل حديثه: "احترم تعاقدي مع نادي الزمالك وراض بأي قرار يصدر سواء باستمراري في صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات".