ميسي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس في الليجا

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدزري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس، والذي جاء كالتالي.. حراسة المرمى: شتيجن خط الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليت - سيرجي روبرتو خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري خط الهجوم: فاتي - ميسي - جريزمان.

ويغيب عن برشلونة الثلاثي، أراوخو، وفيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي، بسبب لإصابة.

ويتواجد البارسا في المركز الـ12، بجدول ترتيب فرق الليجا برصيد 8 نقاط، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 12 نقطة.