جنون المال يقوده إلى الهاوية.. البلايلي يرفض الأهلي والترجي من أجل متذيل الدوري القطري

شهدت الأيام القليلة الماضية تحولا كبيرا بشأن مستقبل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، بعدما كان قريبا من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

بدأت الحكاية منذ عدة أسابيع برفض اللاعب الاستمرار مع نادي أهلي جدة، وبالفعل فسخ عقده مع الفريق السعودي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وغازل والد يوسف البلايلي ووكيل أعماله النادي الأهلي أكثر من مرة، إلا أن مبالغة اللاعب في طلباته المادية حالت دون إتمام الصفقة.

وعلم "دوت الخليج" منذ فترة أيضا أن اللاعب دخل في مفاوضات مع الترجي، لكنها فشلت أيضا بسبب الأمور المادية.

ويبدو أن المال يمثل للبلايلي كل شيء، حيث رفض الأهلي والترجي أحد أفضل أندية أفريقيا على مر التاريخ، من أجل الحصول على أجر أعلى في الدوري القطري.

يوسف البلايلي أفضل لاعب في أفريقيا الموسم الماضي، بات مهددا بالاستبعاد من المنتخب الجزائري في ظل انتقاله إلى فريق ليس له تاريخ يذكر مقارنة بالأهلي أو الترجي.

ومن المقرر أن يوقع يوسف البلايلي على عقود انتقاله إلى نادي قطر القطري، خلال الساعات الماضية، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويتذيل فريق قطر جدول ترتيب الدوري القطري الموسم الحالي "2020 - 2021" برصيد 3 نقاط.