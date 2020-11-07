ماتا يقود تشكيل مانشستر يونايتد.. وبوجبا وكافاني «دكة» في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وشهد التشكيل استمرار تواجد إدينسون كافاني على دكة بدلاء الشياطين الحُمر.

وجاء تشكيل مان يونايتد لمباراة إيفرتون كالتالي:

دي خيا - وان بيساكا - ماجواير- ليندلوف - شاو - فريد - ماكتوميناي - فيرنانديز - ماتا - راشفورد - مارسيال.

بينما جاء البدلاء كالتالي:

هندرسون - توانزيبي - ماتيتش - بوجبا - فان دي بيك - جيمس - كافاني.

ويحتل مانشستر يونايتد مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 6 مباريات خاضها، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وتلقى 3 هزائم، وله جولة مؤجلة.

ويعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق البريميرليج، ويسعى لتحقيق الفوز على إيفرتون، من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى إيفرتون لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل أمام ليفربول، وخسر من ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد.

ويتواجد إيفرتون الذي بدأ موسمه بشكل جيد على غير العادة، المركز الخامس في ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 13 نقطة، (4 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).