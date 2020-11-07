إصابات بكورونا في صفوف ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة إدين هازارد لاعب خط وسط الفريق والبرازيلي كاسيميرو مدافع الفريق بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة باللاعبين.
ونشر النادى بيانا رسميا على الموقع الرسمي قال فيه، "يعلن نادي ريال مدريد أن لاعبينا كاسيميرو وهازارد جاءت نتائج فيروس كورونا الخاصة بهما إيجابية في الاختبارات التي أجريت صباح أمس الجمعة، جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، نتائجهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس".
وأضاف البيان:" بالمثل، تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء كاسيميرو وهازارد، وعادوا بنتائج سلبية في اختبارات التي أجريت هذا الصباح.
(وكالات)
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