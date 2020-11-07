الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يضرب مانشستر يونايتد بالهدف الأول.. فيديو

أحرز إيفرتون الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف بتسديدة من بيرنادر في الدقيقة 21 من المباراة، سكنت شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

دي خيا - وان بيساكا - ماجواير- ليندلوف - شاو - فريد - ماكتوميناي - فيرنانديز - ماتا - راشفورد - مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 6 مباريات خاضها، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وتلقى 3 هزائم، وله جولة مؤجلة.