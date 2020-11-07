رغم استقالة بارتوميو.. برشلونة يغرق في المشاكل

أزمات كبرى تحاصر نادي برشلونة الإسباني، رغم استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة من النادي النادي الكتالوني.

وأعلن بارتوميو، الأسبوع قبل الماضي، استقالته هو ومجلسه من إدارة النادي، بعد قيام جماهير برشلونة بحملة لسحب الثقة منه، والتي جمعت ما يقرب من 20 ألف توقيع.

لكن يبدو أن أزمات برشلونة لم تنتهِ برحيل بارتوميو، حيث أشارت تقارير صحفية من أيام، أن قلعة البلوجرانا مهددة بالإفلاس خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ميسي عمق جراج مجلس إدارة نادي برشلونة المؤقت برئاسة كارليس توكيتس، فقد أكد برنامج "كواترو" الإسباني، أن النجم الأرجنتيني رفض طلب مجلس الإدارة بسبب تخفيض راتبه.

تجديد عقد ميسي أيضا سيمثل صداعا بالنسبة لإدارة برشلونة الجديدة التي سيتم انتخابها بعد أسابيع، حيث ينتهي تعاقد البرغوث في شهر يونيو الماضي، ولن يكون تجديد تعاقده أمر سهلا في ظل الأزمة المالية، بالإضافة إلى إصرار اللاعب على الرحيل.

الأزمة المالية ستؤثر بالسلب أيضًا على فريق الكرة، الذي لم يحتاج إلى تدعيمات في الشتاء المقبل، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويقدم فريق برشلونة مستوى كارثيا في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فشل في تذوق الفوز آخر 4 مباريات، ليتراجع إلى المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بـ 8 نقاط.