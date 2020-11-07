الدوري الإنجليزي.. فرنانديز يدرك التعادل سريعا لـ مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون |فيديو

أحرز برونو فرنانديز، هدف التعادل لمانشستر يونايتد في شباك إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان هدف تعادل مانشستر يونايتد من رأسية رائعة من برونو فرنانديز في الدقيقة الدقيقة 25.

كان إيفرتون تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق برناد.