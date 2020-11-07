البرازيل بكامل نجومها قبل مواجهة المنتخب الأوليمبي وديا ١٧ نوفمبر

تلقى اتحاد الكرة قائمة منتخب البرازيل الأوليمبي المقرر أن تواجه نظيره منتخب مصر الأوليمبي وديا يوم ١٧ نوفمبر الجاري.

ويستعد أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب للمشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

ويحسم اليوم، السبت، الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وواصل المنتخب الأوليمبي تدريباته بمعسكره المفتوح على ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين.

وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، حيث أكد أنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية، وهو ما ظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.

وكان اللواء علي درويش، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، حرص على حضور جزء من المران وأثنى على الفريق الذي أسعد الجماهير المصرية في بطولة افريقيا الأخيرة.

واختتم الفريق معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في الثانية من ظهر أمس، الجمعة، ليحصل بعدها على راحة اليوم، السبت، على أن ينطلق المعسكر المغلق غدا، الأحد.