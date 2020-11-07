الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على إيفرتون ويسجل الهدف الثاني.. فيديو

أحرز مانشستر يونايتد الهدف الثاني في شباك إيفرتون في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الهدف جاء من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها ماركوس راشفورد برأسه في الزاوية اليسرى لـ بيكفورد حارس إيفرتون في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

كان إيفرتون قد تقدم في الدقيقة 20، قبل أن يسجل اليونايتد هدف التعادل سريعا في الدقيقة 25.