خلال الساعات المقبلة.. مصادر: الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي حتى 28 نوفمبر

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن اعتزام إدارة النادي مطالبة اتحاد الكرة في ساعات المقبلة، بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقالت المصادر إن اتحاد الكرة حدد 19 نوفمبر موعدًا لتقديم القائمة الثانية؛ وبالتالي فإن أي لاعب سوف يكون متواجدًا حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا سيظل بالقائمة.
وأضافت المصادر أن الأهلي سوف يضطر بسبب موعد القيد إلى الإبقاء على بعض اللاعبين الذين يحتاج إليهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأوضحت أن هناك حالة دهشة تجاه موقف مسئولي اتحاد الكرة من الإصرار على أن يكون مواعيد القيد 11 و19 نوفمبر للقائمتين الأولى والثانية خاصةً أنه بهذا الشكل يعاقب فريقا الأهلي والزمالك على تأهلهما لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشددت المصادر على أن الأهلي يريد أن يقوم اتحاد الكرة بمد فترة القيد حتى 28 نوفمبر وليست هناك أزمة في ذلك نهائيًا لأنه لا يتعارض مع مواعيد القيد الأفريقي، كما أنه لن يتسبب في أي ضرر لأي نادٍ.
وقالت المصادر إن هناك العديد من الحلول الأخري حال رغبة اتحاد الكرة في مساندة الأهلي والزمالك من بينها زيادة عدد الاستبدال إلى 8 ونفس الأمر للإعارات حتى لا يكون الفريقان مضطرين إلى الإبقاء على لاعبين لن يحتاجا إليهم في الموسم المقبل.
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