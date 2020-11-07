زيدان يعلق على إصابة هازارد وكاسيميرو بـ كورونا

علّق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إصابة الثنائي إيدين هازارد وكاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وقال "زيزو"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فالنسيا غدًا، الأحد: "هازارد وكاسيميرو؟ كلاهما بخير، ولكنهم غير سعداء، هم بحالة مثالية من الناحية النفسية والبدنية سأتحدث معهم لاحقًا، يمكن أن يحدث هذا وعلينا تقبل الأمر".

وأضاف: "لقد أصيب ميليتاو بفيروس كورونا سابقًا، علينا أن نقبل ذلك، هناك أشياء أسوأ، ولكن الأمر محبط بعض الشيء".

وتابع: "منذ مجيء هازارد وهو قد عانى من إصابات، ولكنه بخير الآن، سيعود بشكلٍ أقوى من قبل".

وتحدث زيدان عن تشكيلة فريقه أمام فالنسيا قائلًا: "سوف نتكيف مع الوضع، الشيء الأكثر أهمية هو أنه هناك المزيد من اللاعبين، دعونا نجهز أنفسنا بشكل أفضل".

وأكمل: "سيرجيو راموس؟ بالنسبة لي هو أفضل مدافع في التاريخ ما فعله وما يمثله للنادي يمكن للجميع إبداء آرائهم".

وأوضح مدرب ريال مدريد: "أما إيسكو ما عليه فعله هو الاستمرار، وعندما تأتي كل مباراة من الصعب علي أن أختار، هو لديه لحظات جيدة وآمل أن يستمر في إظهارها لأننا سنخوض العديد من المباريات، ومودريتش مهم جدًّا للفريق، ونحن هنا للقيام بالأمور بشكل جيد".

وكان ريال مدريد أعلن في بيان رسمي إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن: "جميع اللاعبين والطاقم الفني وجميع الموظفين تم التأكد من نتائجهم السلبية هذا الصباح، باستثناء هازارد وكاسيميرو".

ويغيب الثنائي عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا، غدًا، الأحد، على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يكون كل من هازارد وكاسميرو، متاحين للمشاركة مع ريال مدريد أمام فياريال، يوم 21 نوفمبر الشهر الجاري.