وزير الرياضة: إقبال كثيف للشباب وذوي الهمم على لجان انتخابات النواب في أول أيام التصويت

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الساعات الأولى منذ بدء عملية التصويت فى اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا كثيفا من الشباب وذوى الهمم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط تأمينات مشددة، ومراعاة التباعد الاجتماعى، لافتا إلى أن الشباب ساعدوا عناصر التأمين فى تنظيم الناخبين وتوفير اجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد .
وشكلت وزارة الشباب والرياضة غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف فرعية فى المحافظات لمتابعة انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية التى تجرى على مدار يومى 7-8 نوفمبر الحالى فى 13 محافظة.
ويتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاقتراع من داخل غرفة العمليات، حيث أوضح ان اللجان الفرعية يبلغ عددها 9468 لجنة، يصوت فيهم نحو 31 مليون ناخب وناخبة، وبدأت عملية التصويت منذ التاسعة صباح اليوم.
يشار إلى أن الانتخابات تجرى فى المرحلة الثانية بمحافظات " القاهرة ، القليوبيه، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، يتنافس بالنظام الفردى فيهم 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 283 مرشحا، ويتنافس فى القوائم ، القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد أما فى دائرة قطاع شرقجل مصر وقائمة أبناء مصر
ويتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاقتراع من داخل غرفة العمليات، حيث أوضح ان اللجان الفرعية يبلغ عددها 9468 لجنة، يصوت فيهم نحو 31 مليون ناخب.
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