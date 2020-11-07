«المكنسة» تهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تسود حالة من المخاوف لدى مسئولي الأهلي والزمالك من إمكانية تأجيل جديد لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وقالت مصادر إنه يجب على اتحاد الكرة التحرك فورًا وتقديم طلب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنقل المباراة إلي القاهرة قبل المدة القانونية المقرر وهي 10 أيام علي موعد المباراة.

وأضافت المصادر، أن موعد ذروة نوة "المكنسة" ستكون في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري علي الإسكندرية والمنطقة المحيطة بها، وبالتالي فإنها تهدد النهائي الأفريقي بالتأجيل؛ وإذا حدث ذلك فليس هناك مواعيد جديدة داخل أجندة "كاف"، وسيكون علي الفريقين إما خوض المباراة بهذا الشكل والظروف وإما تأجيلها وبالتالي إلغائها.

وأوضحت أن هناك حلًا سهلًا بطلب اتحاد الكرة نقلها إلى القاهرة، وهناك العديد من الملاعب المؤهلة لاستضافة الحدث خاصةً أنها ستكون من دون حضور جماهيري وليس هناك ما يمنع بأي حال من ذلك.

وشددت المصادر على أن اتحاد الكرة يجب أن يتابع تقارير هيئة الأرصاد الجوية، وكل الأمور الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يعد انتصارًا لسياسات اللجنة الخماسية ونجاحها من حيث وصول فريقين مصريين إلى النهائي ويجب العمل على إنجاحه بكل السبل.