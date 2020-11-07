أعلن وليد سليمان لاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر عن وفاة شقيقه حسني. وغرد وليد سليمان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا حسنى فى ذمة الله " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيق وليد سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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