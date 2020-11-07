الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون 2 - 1 في شوط أول مثير.. فيديو

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق تسديدة من برنارد من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك دي خيا.

وأدرك برونو فرنانديز التعادل سريعا للشياطين الحمر في الدقيقة 25، من رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووضع ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد في المقدمة مرة أخرى بتسجيله هدف مانشستر الثاني من رأسية أيضا في الدقيقة 33.