وسجل أهداف الأهلي النجم الدولي السوري عمر السومة، حيث أحرز "هاتريك" في الدقائق 19 (ركلة جزاء)، و20، و38.
بينما سجل كل من تايدر (ركلة جزاء) وحسن علي الحربي، وأمادو موتاري، أهداف العين في الدقائق، 25، 44، 45.
وسيطر العين على مجريات الشوط الأول حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 52%، مقابل 48% للأهلي.
وبهذه النتيجة يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل العين المركز الـ15 وقبل الأخير بنقطة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. شوط أول مثير بين العين وأهلي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي 3-3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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