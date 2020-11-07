الدوري السعودي.. شوط أول مثير بين العين وأهلي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي 3-3

انتهى الشوط الأول بين العين وأهلي جدة، بتعادل مثير (3-3)، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الأهلي النجم الدولي السوري عمر السومة، حيث أحرز "هاتريك" في الدقائق 19 (ركلة جزاء)، و20، و38.

بينما سجل كل من تايدر (ركلة جزاء) وحسن علي الحربي، وأمادو موتاري، أهداف العين في الدقائق، 25، 44، 45.

وسيطر العين على مجريات الشوط الأول حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 52%، مقابل 48% للأهلي.

وبهذه النتيجة يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل العين المركز الـ15 وقبل الأخير بنقطة فقط.