باريس سان جيرمان يفقد خدمات الثنائي كيمبيمبي ونافاس

انضم حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع بريسنيل كيمبيمبي إلى قائمة المصابين المطولة لباريس سان جرمان الجمعة، ليلتحقا بنجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.
وكشف المدرب الألماني توماس توخيل أن نافاس وكيمبيمبي سيغيبان عن مباراة السبت أمام رين على ملعب "بارك دي برينس".
وقال توخيل إن نافاس عانى من "مشاكل عضلية" نتيجة جدول المباريات المزدحم، فيما تعرض كيمبيمبي لإصابة في القدم.
وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان استدعى كيمبيمبي إلى تشكيلة "الديوك" للمباريات الدولية المقبلة، ومن المقرر أن يلتحق اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بمنتخب بلاده الإثنين.
وفي الطرف الآخر، يعاني الإسباني بابلو سارابيا من إجهاد عضلي يؤثر على لياقته.
واستعاد توخيل في المقابل خدمات الأرجنتيني لياندرو باريديس، وسيكون متاحاً للعب بعد غياب أسبوعين.
وكالات
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