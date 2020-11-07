الرواس يشيد بأداء اللاعبين ويهنئ الجهاز الفني والجماهير بهذا الإنجاز بعد وصول ظفار لنهائي كأس جلالته لكرة القدم

صلالة ـ من عوض دهيش :

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي ظفار إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه ، وذلك بعد تعادله سلبيا مع نادي النهضة في مباراة إياب المربع الذهبي التي أقيمت على استاد السعادة الرياضي مساء أمس الأول ، حيث استفاد ظفار من نتيجة التعادل الإيجابي ( 1 / 1 ) في مباراة الذهاب التي أقيمت على ساحة مجمع البريمي ، الأمر الذي أعطى ظفار فرصة الصعود للنهائي من خلال اللعب بفرصتي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ، في المقابل لم يكن أمام النهضة سوى التعادل الإيجابي بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة ، الأمر الذي لم يستطع العنيد النهضاوي من تحقيقه في نهاية المطاف .

سيطرة سلبية

بالرغم من السيطرة الكبيرة والواضحة من قبل لاعبي ظفار على مجريات اللعب وايقاعه طوال الـ 90 دقيقة وصناعة العديد من الفرص إلا أنه لم يستغل كل ذلك بالشكل المطلوب ولم يستطع لاعبوه هز شباك عبد الله المعمري حارس النهضة نتيجة التسرع والرعونة في انهاء اللمسة الأخيرة وخاصة في شوط المباراة الثاني الذي عجز خلاله أبناء المدرب الوطني رشيد جابر من كسر السد الدفاعي الذي اعتمد عليه المدرب الوطني محسن درويش ولاعبوه في التصدي لهجوم ظفار ، ولم تنجح اي من التغييرات والتبديلات التي اجراها مدرب ظفار رشيد جابر من هز الشباك في المقابل اجرى محسن درويش مدرب النهضة تغييرا وحيدا خلال المباراة فسارت المباراة كما ارادها الجهاز الفني للفريقين خاصة ظفار الخروج بالتعادل السلبي الذي أهل الفريق للوصول الي المباراة النهائية لأغلى الكؤوس في رحلة البحث عن اللقب التاسع لهذه البطولة .

أداء جيد

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ظفار الكابتن رشيد جابر ، ان الزعيم حقق هدفه الذي عمل له منذ بداية الإعداد وهو الوصول إلى نهائي كأس جلالة السلطان المعظم ، واشار الى ان أداء الفريق أمام نادي النهضة ، كان جيدا ، حيث خلقنا العديد من الفرص للتسجيل ، كما أننا منعنا المنافس من الوصول إلى مرمانا وتقليص الفارق واصفا ذلك بالأمر الإيجابي ، وأضاف مدرب ظفار بأن التفكير الان سيكون في الاستعداد للمباراة النهائية بالإضافة إلى استحقاقات الموسم القادم.

المباراة شهدت ضياع الفرص

من جانبه ، اعرب علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار عن سعادته بالتأهل الى المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم مهنئا الجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي بمناسبة الوصول إلى نهائي كأس صاحب الجلالة ، وحيا رئيس النادي، اللاعبين على الأداء في اللقاء وقال إنهم بذلوا مجهودا كبيرا كلل بقيادة الفريق إلى الصعود إلى نهائي الكأس الغالية وهو الهدف المطلوب.

وأوضح بان المباراة شهدت ضياع العديد من الفرص في الثلث الهجومي وهي كانت كفيلة بأن يخرج الزعيم فائزاً ، متمنيا أن يجد الجهاز الفني معالجة لهذه الظاهرة حتى لا تتكرر في مقبل المباريات ، وشكر رئيس النادي ، فريق النهضة وقال إنهم قدموا حسب إمكانياتهم ، متمنيا لهم التوفيق في القادم.

ورحب علي بن أحمد الرواس، بالمنافس الذي سيواجه فريقه في النهائي، وقال بالنسبة لنا ناديا العروبة وعبري أشقاء وننتظر المتأهل منهما وفي كل الأحوال سنستعد للمباراة ونطمح في البطولة .