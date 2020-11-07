8 أشواط مثيرة للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة يشهدها السباق الثالث

نظمه نادي سباق الخيل السلطاني

بركاء – محمد بن سالم المعولي

نظم نادي سباق الخيل السلطاني السباق الثالث للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، أقيم السباق وفق إجراءات احترازية وبدون حضور جماهيري، و اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة.

الشوط الأول

سباق فلج دارس للخيول العربية الأصيلة “إنتاج محلي” لمسافة 1200متر وتوجت بالمركز الأول المهرة دانة مسقط لمربط مسقط وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها حمد بن سعيد السعيدي، تلتها في المركز الثاني الفرس أي أم دريم لمالكها عبدالله بن سليمان الفارسي وفارسها عبدالله بن حمد الصواعي ومدربها ماجد بن عبدالله الفارسي، وحصلت على المركز الثالث المهرة شدايد لمالكها أحمد بن حمود النهدي وفارسها مؤنس بن سالم السيابي ومدربها هزاع بن حمد المالكي، واحتلت المركز الرابع الفرس أبرار أف آر لمالكها ياسر بن محمد الكلباني وفارسها مايكون دي سوزا ومدربها شهاب بن ذياب البلوشي.

الشوط الثاني

سباق فلج الخطمين للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200متر وفاز بالمركز الأول المهر دبي أفينيو لمالكه ماهر بن سعيد الشبلي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه جابر بن سعيد المسكري، وجاء بالمركز الثاني الحصان سايلنت أساسين لمالكه ومدربه منذر بن درويش البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي، وحقق المركز الثالث الحصان البراق لمالكه محفوظ بن داود البلوشي وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه عابد بن عبدالله البلوشي، وحل رابعا الحصان قادرية لمالكه يحيى بن راشد المسروري وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي.

الشوط الثالث

سباق فلج الملكي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200متر وحققت صدارة الشوط الفرس أم أي الشامخة لمالكها محمد بن خميس الفارسي وفارسها أنس بن سالم السيابي ومدربها محمد بن سالم السيابي، وجاء في المركز الثاني الحصان ترياق لمالكه ياسر بن حمود الكندي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه عيسى بن إسماعيل البلوشي، وحقق المركز الثالث الحصان كارون لمالكه سهيل بن إبراهيم الكثيري وفارسه آدم بن إبراهيم البلوشي ومدربه محمد بن عيسى البلوشي، وحلت رابعاً الفرس همايل لمالكها حمزة بن علي الطائي وفارسها خالد بن محمود البلوشي ومدربها محمد بن حمد الحجري.

الشوط الرابع

سباق فلج الميسر للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر وفاز بالمركز الأول الحصان الربع الخالي لمالكه الشيخ حمد بن سالم البلوشي وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه يونس بن سعيد الكلباني، وجاء ثانياً الحصان تايبر لمالكه أيمن بن حمود البلوشي وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني ومدربه محمد بن عبدالله البلوشي، وحصلت على المركز الثالث الفرس أي أف مرهقة لمالكها حميد بن سيف السعدي وفارسها خالد بن محمود البلوشي ومدربها محمد بن حبيب البلوشي، وحقق المركز الرابع الحصان ولد الفحل لمالكه أحمد بن راشد الجهوري وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه محمد بن عبدالله البلوشي.

الشوط الخامس

سباق فلج الجيلة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600متر وتوج بالمركز الأول الحصان هانتينج جراوند لمالكه صاحب السمو السيد طارق بن محمد آل سعيد وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه ماجد بن عبدالله الفارسي، وحقق المركز الثاني الحصان دباوي كينج لمالكه ياسر بن حمود الكندي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه عيسى بن إسماعيل البلوشي، واحتل المركز الثالث الحصان أوكلاهوما دانسر لمالكه سليمان بن سالم الفيروز وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه أديتيان أوميش سلفاراتنام، وحل رابعاً الحصان بارود لمالكه خالد بن محمد بن خسروزمان وفارسه إبراهيم بن خميس الهنائي ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي.

الشوط السادس

سباق فلج القبائل للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800متر وفاز بالمركز الأول المهر حانق للخيالة السلطانية وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني ومدربه سعيد بن بطي البادي، تلاه في المركز الثاني المهر حشام دو لوب لمالكه يحيى بن راشد المسروري وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي، وحل ثالثا المهر الطارق للخيالة السلطانية وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن بطي البادي، وحقق المركز الرابع المهر أس أف نور زاد لمالكه محمد بن إبراهيم البلوشي وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي.

الشوط السابع

سباق فلج السمدي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800متر وتوج بالمركز الأول الحصان آر بي كنزمان لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، وحقق المركز الثاني الحصان حازم لمالكه سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه عيسى بن إسماعيل البلوشي، وجاء الحصان هياد بالمركز الثالث لمالكه فهد بن عبدالله الحسني وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي، وحل رابعاً الحصان المفاجئ لمالكه أحمد بن عيسى البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه محمد بن عيسى البلوشي.

الشوط الثامن

سباق فلج الواشحي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800متر وحقق المركز الأول الحصان أي أجي أس عنفوان لمالكه عبدالله بن سالم الرشيدي وفارسه إبراهيم الغريب ومدربه عبدالعزيز بن سالم الرشيدي، وجاء في المركز الثاني الحصان زقور لمالكه فيصل بن علي آل فنة وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه فيصل بن عبدالله السنيدي، وحصل على المركز الثالث الحصان صالح للخيالة السلطانية وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن بطي البادي، وحل رابعاً الحصان أمجاد لمالكه ناصر بن سعيد اليزيدي وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني ومدربه أحمد بن خميس اليزيدي، أما المركز الخامس فكان من نصيب الحصان لهيب للخيالة السلطانية وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن بطي البادي.