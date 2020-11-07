عبدالله الرواحي يطمح إلى المركز الثاني ببطولة الشرق الأوسط للراليات في جولتها الأخيرة بلبنان

يخوض المتسابق عبدالله الرواحي منافسة حاسمة في الجولة الثالثة “رالي لبنان الدولي” ببطولة الشرق الأوسط للراليات يوم السبت القادم تتضمن ٩ مراحل بإجمالي ٤٨٠ كيلومترا بمشاركة نخبة من متسابقي الراليات بمختلف دول العالم. وسيشارك بالرالي متصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات القطري ناصر العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بومبيل بالإضافة إلى اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر والقطري ناصر خليفة العطية وصاحب المركز الثالث في ترتيب عام البطولة الكويتي مشاري الظفيري مع ملاحه القطري ناصر الكواري وبعض من أبرز متسابقي الراليات في لبنان.وتنطلق أولى مراحل اليوم الثاني السبت 14 نوفمبر الجاري من منطقة عين اية ولمسافة حوالي 22 كيلو مترا في جبال لبنان تليها مرحلة سورت ولمسافة 26 كيلو مترا وتعاد هاتان المرحلتان مرتين تفصل بينهما دخول السيارات لمرآب الصيانة، لينتهي اليوم الأول بالمراحل الأربع.

اليوم الثالث والأخير من الرالي تقام فيه خمس مراحل تبدأ من نهر إبراهيم لحوالي 16 كيلو مترا تليها مرحلة حبوب لمسافة 21 كيلو مترا بين جبال لبنان، وتعاد المرحلتان من جديد، ويختتم الرالي بإقامة مرحلة حبوب للمرة الثالثة على أن يقام حفل تتويج الأبطال الفائزين في النادي اللبناني للسيارات ببيروت.كما سيشارك من السلطنة مراقب ومشرف للسلامة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات في هذا الرالي راشد بن فقير البلوشي، وحول هذه المشاركة فقد أكد السائق عبدالله الرواحي الذي يشارك مع ملاحه الأردني عطا الحمود والذي يقود “فورد ار 5″ بأن الجولة لن تكون سهلة خصوصاً مع وجود نخبة من أفضل المتسابقين على الطرق الإسفلتية. وقال الرواحي ” نتمنى أن نكون موفقين في إنهاء الرالي وتكملته إلى نهايته ،حيث واجهتنا بعض المشاكل في رالي قبرص وتمكنا من إنهائه بصعوبة ، ولكن جئنا إلى لبنان واضعين نصب أعيننا الحفاظ على المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط والمنافسة على المراكز الأولى في لبنان”.