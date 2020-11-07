اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للسباحة بمسقط

في الرياضة 7 نوفمبر,2020

عقد الاتحاد الآسيوي للسباحة أمس اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد بفندق كمبنسكي مسقط برئاسة حسين المسلم النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة “فينا” نيابة عن الشيخ خالد البدر الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للسباحة بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للسباحة والاتحادات القارية الأخرى وبمشاركة رؤساء وممثلي عدد ٣٩ اتحاداً وطنياً من قارة اسيا.

في بداية الاجتماع الذي تستضيفه السلطنة التي تحتضن مقر الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي للسباحة ألقى قيس بن سعود الزكواني أمين سر الاتحاد العماني للسباحة كلمة رحب فيها بضيوف السلطنة التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين للعيد الوطني لنهضتها الحديثة مؤكدا على أن الاتحاد العماني للسباحة والذي يحظى بدعم الحكومة الرشيدة والجهات المسؤولة عن قطاع الرياضة بالسلطنة سعى جاهدا من أجل إنجاح هذ الاجتماع وتذليل كافة التحديات في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، وقال الزكواني إن عوامل نجاح الاجتماع بدت واضحة بحضور هذا العدد من المشاركين ممثلي الاتحادات الوطنية في كبرى قارات العالم وهذه ثقة نعتز بها وشهادة نجاح لنا.

بعد ذلك أعلن طه بن سليمان الكشري أمين عام الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العماني للسباحة عن اكتمال النصاب القانوني بحضور ممثلي عدد اربعين اتحادا وطنيا آسيويا واعتذار عدد أربعة اتحادات ليتم بعدها مباشرة استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم أولا اعتماد محضر اجتماع المؤتمر العام الثالث عشر والذي عقد في جاكرتا عام ٢٠١٨ تلا ذلك استعراض تقارير الأنشطة والبرامج التي نفذت والتقرير المالي لعام 2019 وتقارير رؤساء اللجان الفنية واللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي للسباحة، حيث قدم يوان هوران تقرير اللجنة الفنية للسباحة فيما قدم كاتسومي كارودا تقريره الفني عن لعبة كرة الماء وقدمت لي نا تقريرها عن لعبة الغطس وقدمت ميواكو هوما تقرير السباحة الفنية (الإيقاعية) فيما قدم روني وونج تقريرا عن رياضة السباحة في المياه المفتوحة وشيغيهيرو تاكاهاشي تقريرا عن لجنة الماسترز، فيما قدم سيرجي دروزدوف تقرير لجنة المدربين.

وفي البند قبل الاخير من الاجتماع عرض المحامي عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي أمين سر لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الآسيوي للسباحة التقرير المرفوع من اللجنة عن ترشيحات القارة الاسيوية لمناصب الاتحاد الدولي للسباحة “فينا” المقرر عقدها في الخامس من يونيو من العام القادم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة، حيث يدخل ممثلو القارة الآسيوية هذه الانتخابات من خلال ترشح حسين المسلم من دولة الكويت لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة “فينا” و جيهونغ زهو من الصين لمنصب نائبة الرئيس و طه بن سليمان الكشري من السلطنة لعضوية مجلس الادارة

وأندريه كرياكوف من كازاخستان ودايتشي سوزوكي من اليابان وفيريندرا نانافاتي من الهند لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة .