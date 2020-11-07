اليوم انطلاق دورة المدربين التأسيسية لكرة اليد بمراكز إعداد الناشئين

تنطلق اليوم دورة المدربين التأسيسية لكرة اليد التي تنظمها اللجنة الرئيسية المشرفة على مراكز اعداد الناشئين عن بعد خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر الجاري ويحاضر فيها الدكتور مراد علي فضلون وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التأسيسية للمدربين الوطنيين التي تنظمها اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الناشئين من اجل تأهيل وصقل عدد من المدربين الوطنيين بهدف الاستفادة منهم مستقبلا في الاندية ومراكز اعداد الناشئين، حيث تعد هذه الدورة التدريبية التأسيسية الثالثة التي تنظمها اللجنة، حيث اختتمت الأسبوع الماضي الدورتان التدربيتان في الكرة الطائرة وألعاب القوى .

وسوف تتضمن دورة المدربين التأسيسية لكرة اليد عددا من المحاضرات، حيث قسمت محاضرات اليوم الاولى على فترتين تبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وتكون محاضرة بعنوان “الاحتياجات الفيزيولوجية والبدنية والحركية للناشئين 9 ـ 12 سنة ” في كرة اليد من التقييم والمتابعة الى التطوير خلال التدريبات.

أما الفترة الثانية ستكون من الساعة التاسعة وحتى التاسعة والنصف مساء عبارة عن نقاش وتستكمل المحاضرات يوم الثلاثاء وتكون بمحاضرة بعنوان المناهج العامة في التدريب الرياضي يتبعها بعد ذلك نقاش عما دار في المحاضرة وتختتم دورة يوم الاربعاء القادم بمحاضرة بعنوان المبادئ الأساسية لتدريب كرة اليد للناشئين ” 9 ـ 12 ” سنة وفق المقاربة بالكفايات ثم يتبعها بعد ذلك نقاش عما دار في المحاضرة .