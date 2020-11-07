عمومية اتحاد اليد توافق على تمديد فترة المجلس وتحدد الأول من مايو لانتخاب إدارة جديدة

- شهدت نقاشات هادئة ورضا الأندية عن عمل الاتحاد وتأييد إجراءاته وتوجيه الدعوة

- مجلس الإدارة يطالب باستثناء الأندية لحضور الاجتماع القادم والجمعية ترفض وتطالب بتطبيق النظام الأساسي .

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير ـ ابراهيم الشكيلي

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة اليد على تمديد فترة الإدارة للمجلس الحالي حتى موعد انتخاب مجلس إدارة جديد والذي حدد له الأول من شهر مايو عام 2021 جاء ذلك في الاجتماع غير العادي للجمعية الذي عقد بفندق سيتي سيزن الخوير يوم الخميس الماضي بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و20 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية وتغيب عن الحضور 4 أندية وهي صحم ودباء ومدحاء والرستاق، حيث كانت الجمعية هادئة واتسمت بالشفافية والطرح المثري من قبل الأعضاء الذين نالوا الاجابات الشافية من قبل اعضاء مجلس الإدارة على التساؤلات التي تم طرحها والتي تخدم مصلحة اللعبة وأبدوا رضاهم عن عمل المجلس خلال الفترة الماضية والأعمال التي قام بها . وقد استهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رحب فيها بالحضور واعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وقدم لهم الشكر والتقدير على حضورهم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني لكرة اليد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا والذي ادى الى اعادة جدولة الخطط والبرامج على مختلف المستويات الادارية والتنظيمية والفنية.

واضاف الشحري كما تعلمون فقد تم تاجيل موعد عقد اجتماعات جميع الجمعيات العمومية الانتخابية لمجالس إدارات الاتحادات المحلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضية والشباب بعد الموافقة على التأجيل من قبل الاتحادات الدولية بناء على طلب اتحاداتنا الوطنية التي استلمت الردود الايجابية بالتأجيل بعد اخذ موافقة الجمعيات العمومية لكل اتحاد ومن ضمن ذلك رد الاتحاد الدولي لكرة اليد على خطاب الاتحاد العماني لكرة اليد بشأن التأجيل، حيث أفادنا باهمية أخذ موافقة الجمعية العمومية للاتحاد .

تأييد قرار المجلس

أيدت الجمعية العمومية كافة الإجراءات والخطوات التي قام بها واتبعها مجلس ادارة الاتحاد بخصوص تطبيق النظام الأساسي وتوجيه دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي جاءت استنادا للمادة ١٧ من النظام الأساسي للاتحاد ولأن الجمعية العمومية لها الحق الأصيل في هذا الأمر فقد طالب مجلس ادارة الاتحاد النظر في استثناء جميع الأندية التي لم يتم توجيه الدعوة لها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة القريبة القادمة إلا أن الجمعية العمومية رفضت المقترح الذي طرحه الاتحاد وأكدت على تطبيق نص المادة ١٧ في حضور الجمعية العمومية العادية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قام بالرد على التساؤلات التي تم طرحها في الاجتماع حول عدم دعوة 11 ناديا لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفي ضوء هذه التساؤلات قام مجلس الإدارة بعرض نصوص مواد النظام الأساسي للاتحاد والخطابات والرسائل التي تم توجيهها إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب في هذا الشأن وأكد مجلس ادارة الاتحاد بأن الاتحاد خاطب في الفترة الماضية الوزارة بإجراءاته الخاصة بعقد هذا الاجتماع وأرفق بخطابه قائمة بالأندية التي يحق لها الحضور وكذلك الأندية التي لا يحق لها الحضور وفق نص المادة ١٧ وأن الوزارة خاطبت الاتحاد قبل أسبوع بضرورة توجيه الدعوة لنادي الخابورة لحضور الاجتماع غير العادي المنعقد على خلفية التظلم الذي قام به النادي وأكد الاتحاد بأنه رد على خطاب الوزارة بعدم أحقية نادي الخابورة وما ينطبق على نادي الخابورة ينطبق على عدد آخر من الأندية وأنه لا يمكن استثناء نادي الخابورة مؤكدا بأن الاتحاد يعامل جميع الأندية وفق النظام الاساسي سواسية دون استثناء ناد عن آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبدوره أيدت الجمعية العمومية سلامة اجراءات الاتحاد وإنها ترفض تجاوز النظام .

موافقة على انتساب

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد على انتساب 3 اندية جديدة للاتحاد بعد تأكيد المجلس امام الجمعية بان الاندية الثلاثة اكملت كافة الاجراءات والمتطلبات الخاصة بعملية الانتساب وهي بهلاء والبشائر والوحدة، كما اشادت الجمعية بمجلس الادارة بعرض التقرير المالي والاداري للاتحاد والذي اكد فيه عدم وجود مديونية على الاتحاد، حيث تم تحديد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية خلال الفترة القادمة من أجل اعتماده .

اعتماد المترشحين

طالب احمد البوسعيدي ممثل نادي فنجاء باعتماد قائمة المترشحين الذين سبق لهم ان قدموا اوراق ترشحهم في فترة فتح باب الترشح للانتخابات قبل صدور قرار التأجيل، حيث وافقت الجمعية على إبقاء أسماء المترشحين لمجلس الإدارة الجديد دون مساس ومراجعة كافة ملفات المترشحين والقائمة مرة أخرى في حال تعديل واعتماد النظام الأساسي الجديد استنادا للمادة (36 ) من النظام الاساسي للاتحاد على ان يبقي قرار مراجعة قائمة المترشحين للجمعية العمومية في حالة صدور النظام الأساسي الجديد للاتحاد.

وتنص المادة ( 36 ) من النظام الاساسي اذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الموعد المحدد وجب على مجلس الادارة تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما والاعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد والنشر عنه في صحيفة يومية واسعة الانتشار واخطار الاعضاء والوزارة بذلك ولا يجوز باي حال اجراء تعديل في جدول الاعمال او تغيير أسماء او حالة المترشحين لعضوية مجلس الادارة .