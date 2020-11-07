منتخبنا الوطني الأول يواصل تدريباته ولاعبو ظفار والنهضة يلتحقون بالمعسكر

تتواصل بهمة كبيرة تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وطاقمه المعاون … حيث تشهد ساحة الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تنافسا مثيرا بين نجوم الأحمر بغية الحصول على فرصة البقاء في قائمة المنتخب الرئيسية التي ستشهد تغييرات كبيرة بلا شك بعد أن أكد الجهاز الفني بأن القائمة ستظل مفتوحة لأي لاعب يدلل على جاهزيته للدفاع عن ألوان المنتخب بالشكل التي يراه تخدم طموحات مسيرة الكرة العمانية في الاستحقاقات القادمة ، و تحقيق الاهداف المنشودة خلال التصفيات المزدوجة المؤهله لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا القادمة في الصين 2023 ، ناهيك عن الاستحقاقات الأخرى مثل دورة كأس الخليج الخامسة والعشرين التي سيدخلها الاحمر بطموحات مختلفة بعد أن خذلته ظروف ( كومان ) في خليجي 24 الماضية بالدوحة والخروج من الدور الأول بعد أن جمع ( 4 ) نقاط فقط من أصل ( 9 ) ممكنة محققا فوزا وحيدا أمام الكويت وتعادلا أمام البحرين وخسارة أمام السعودية في نهاية مشواره بالمجموعة الثانية .

الجدير بالذكر ، بأن منتخبنا بدأ معسكره الداخلي الحالي في الثاني من نوفمبر ويستمر إلى 17 من ذات الشهر يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية مع نادي مسقط ولقائين مع المنتخب الأولمبي إن شاء الله تعالى .

المعسكر يكتمل

انضم بالأمس لاعبو ظفار والنهضة بعد أن انتهت مشاركتهما مع فريقيهما في لقاء إياب المربع الذهبي للكأس الغالية ، والتي انتهت سلبيا بين الطرفين وهي النتيجة التي أهلت ظفار للنهائي الحلم بعد أن انتهت مباراة الذهاب في البريمي ( 1/1) ، حيث التحق لاعبو ظفار وهم محمد المسلمي واحمد الخميسي وحارب السعدي وصلاح اليحيائي ومعتز صالح ويزيد المعشني وفايز الرشيدي وعبدالله فواز ظهرا ، بينما انضم لاعبو النهضة أحمد الكعبي وعلي الرشيدي مساء ، فيما لن يتمكن كل من زاهر الأغبري ( السيب ) ومحمد الذيب ( نادي عمان ) من الالتحاق بالمعسكر الحالي بسبب تواجدهم في الحجر الصحي حتى الآن .

الجدير بالذكر ، أن اللاعبين خضعوا أمس لتدريبات الاستشفاء فقط جراء الإرهاق الذي صاحب المباراة ورحلة السفر كذلك ، على أن ينضموا إلى التدريبات الرئيسية بدءا من صباح اليوم حتى نهاية المعسكر إن شاء الله تعالى .