أخبار الرياضة| وفاة شقيق وليد سليمان.. و«المكنسة» تهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعلن وليد سليمان لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر عن وفاة شقيقه حسني.

تسود حالة من المخاوف لدى مسئولي الأهلي والزمالك من إمكانية تأجيل جديد لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.

قال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى صفوف نادي بيراميدز، إنه عاش فترة صعبة، خلال فترة تواجد المدرب السويسري رينيه فايلر في القلعة الحمراء.

تلقى أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، العديد من العروض للخروج على سبيل الإعارة لموسم جديد.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة أبو قير في دور الــ 8 لكأس مصر، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار يومين، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب ويحتذى به.

أعلن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن رغبته في الترشح إلى انتخابات اتحاد الكرة.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة ثنائي الفريق إيدين هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا المسجد "كوفيد 19".