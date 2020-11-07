ميسي على الدكة.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة ريال بيتيس، المقرر لها الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.
وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على دكة بدلاء برشلونة لمواجهة ريال بيتيس.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - لينجليت - سيرجي روبرتو.
خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.
خط الهجوم: عثمان ديمبلي - فاتي - جريزمان.
َويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على ريال بيتيس، وتحسين وضعه الكارثي في الليجا.
ولم يتذوق برشلونة طعم الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل في مواجهتين، وخسر في مباراتين أيضا.
ويحتل ريال بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الـ ١٢ ب ٨ نقاط.
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