الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة ويفوز على إيفرتون 3 - 1.. فيديو

افتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق تسديدة من برنارد من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك دي خيا.
وأدرك برونو فرنانديز التعادل سريعا للشياطين الحمر في الدقيقة 25، من رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء .
ووضع ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد في المقدمة هذه المرة بتسجيله هدف مانشستر الثاني من رأسية أيضا في الدقيقة 33.
وفي الدقيقة 94 تمكن إدينسون كافاني من تسجيل هدف مانشستر يونايتد الثالث، بعد تمريرة رائعة من برونو فرنانديز.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ 13 في المركز الخامس، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الـ 13.
يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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