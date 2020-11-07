الدوري السعودي.. أهلي جدة يخطف فوزا مثيرا من العين في ليلة هاتريك السومة

حقق فريق أهلي جدة، فوزا مثيرا على مضيفه العين بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل أهداف الأهلي النجم الدولي السوري عمر السومة، حيث أحرز "هاتريك" في الدقائق 19 (ركلة جزاء)، و20، و38، وأضاف زميله صامويل أوسو الهدف الرابع في الدقيقة 66.
وسجل كل من تايدر (ركلة جزاء) وحسن علي الحربي، وأمادو موتاري، أهداف العين في الدقائق، 25، 44، 45.
وسيطر العين على مجريات المباراة بالكامل حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56%، مقابل 44% للأهلي.
وبهذه الفوز احتل أهلي جدة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما تواجد في العين المركز الأخير بلا أي نقاط.
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