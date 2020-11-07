تبرم لجنة التعاقدات بالنادي الاسماعيلي، العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الجارية لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي أرسل دعوة لمهاجم إفريقي " من مازيمبي" ليصل يوم الثلاثاء المقبل، للإختبار تمهيدًا للتعاقد معه.
وتتكتم لجنة التعاقدات عن اسم اللاعب حرصًا على إتمام الصفقة.
كان عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، خضع للاختبار الطبي اليوم قبل الإنضمام رسميًا للإسماعيلي خلال ساعات.
يذكر أن الاسماعيلي ضم أحمد مصطفى الذي سبق له الاحتراف في جينت البلجيكي والإنجولي ايري بابل و الجزائري رضوان الشريفي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمهيدًا للتعاقد معه.. مهاجم مازيمبي في الإسماعيلي.. الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.