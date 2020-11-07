تمهيدًا للتعاقد معه.. مهاجم مازيمبي في الإسماعيلي.. الثلاثاء المقبل

تبرم لجنة التعاقدات بالنادي الاسماعيلي، العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الجارية لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي أرسل دعوة لمهاجم إفريقي " من مازيمبي" ليصل يوم الثلاثاء المقبل، للإختبار تمهيدًا للتعاقد معه.

وتتكتم لجنة التعاقدات عن اسم اللاعب حرصًا على إتمام الصفقة.

كان عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، خضع للاختبار الطبي اليوم قبل الإنضمام رسميًا للإسماعيلي خلال ساعات.

يذكر أن الاسماعيلي ضم أحمد مصطفى الذي سبق له الاحتراف في جينت البلجيكي والإنجولي ايري بابل و الجزائري رضوان الشريفي.