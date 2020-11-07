برشلونة ضد بيتيس| التعادل يحسم الشوط الأول.. وجريزمان يهدر ركلة جزاء

أنهي فريق برشلونة الشوط الأول متعادلا مع ضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله، في المباراة التي تقام على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول للبارسا عن طريق تصويبة رائعة وهائلة بالقدم اليسرى سكنت شباك الفريق الضيف.

وأهدر الفرنسى أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، ركلة جزاء بالدقيقة 33 .

وقبل نهاية الشوط الأول بالتحديد في الوقت الضائع، أفسد ريال بيتيس تقدم البرسا بهدف التعادل من توقيع المهاجم أنطونيو سانبريا.

وغاب اسم الأسطورة ليونيل ميسي عن تشكيلة برشلونة، وبدأ كومان بتشكيلة تخلو من اسم مُلهم الفريق الكاتالوني. وذكرت مصادر صحفية أسبانية أن ميسي يعاني من آلام في الكاحل ولذا سيتواجد على مقاعد البدلاء ولا يُعرف بعد ما إذا كان كومان سيخاطر بإشراكه كبديل.

َويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على ريال بيتيس، وتحسين وضعه الكارثي في الليجا.