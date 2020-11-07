بعد الكشف الطبي .. الاسماعيلي يجتمع مع عامر عامر للتوقيع رسميًا

خضع عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، للكشف الطبي صباح اليوم تحت إشراف الدكتور إكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي، قبل إنتقاله لقلعة الدراويش خلال فترة الإنتقالات الجارية من أجل تدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم الجاري.

ويصل "عامر" إلى الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم للإجتماع بمسؤولي النادي، للتوقيع والإنضمام رسميًا للنادي الإسماعيلي.

ويواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إستعداداته للموسم الكروي الجديد، وشهد مران اليوم عودة شكري نجيب مهاجم الفريق المعار إلي صفوف المقاولون العرب.

يذكر أن الاسماعيلي أبرم عددا من الصفقات أحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي والانجولي إيري بابل، وعامر عامر ينضم خلال دقائق معدودة.