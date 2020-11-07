وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة لاعب إنبي السابق

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم محمد صبحي لاعب فريق إنبي ولاعب المنتخب الأولمبي السابق للاستماع للمشكلات التي واجهها خلال الفترة الماضية . وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن وزارة الشباب والرياضة تقف دائما وأبدًا مع جميع الرياضيين . ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة توفير فرصة للاعب لدورات تدريبية تفيده في الفترة القادمة في الحصول على فرصة عمل في مجال التدريب الرياضي. وفيما يخص علاج والدة اللاعب التي تعاني من بعض الأمراض طلب وزير الرياضة الملف الطبي الخاص بحالتها من اللاعب لتقديم المساعدة من خلال مؤسسات الدولة المعنية بذلك.

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