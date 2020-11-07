سداسي الزمالك يشارك في تدريب المنتخب الوطني

شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.
وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة عن ضم اللاعبين الستة، لقائمة المعسكر المفتوح، بعد انتهائهم من مهمتهم مع الزمالك في مباراته مع الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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