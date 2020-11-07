حال عدم بيع النادي| المقاصة يدرس الاستعانة بـ طارق يحيى لقيادة الفريق فى الدورى

يفكر مسؤولو نادى مصر المقاصة جديًا فى الإستعانة بجهود طارق يحيى المدير الفنى السابق لفريق الزمالك من اجل تولى الإدارة الفنية للفريق الفيومى بداية من الموسم الكروى الجديد فى ظل عدم وضوح موقف النادى من البيع فى الفترة الحالية نتيجة لعدم الوصول إلى أى اتفاقات مع الشركات الراغبة فى شراء المقاصة.

وجاء قرار المقاصة بدراسة إعادة طارق يحيى لقيادة الفريق بسبب العلاقة القوية التى تربط بين الطرفين منذ أن كان مدربًا للفريق قبل عدة سنوات وقادة لتحقيق انجاز الحصول على المركز الرابع فى أول ظهور للفريق الفيومى بالدورى، إضافة إلى عدم ترحيب المسئولين بفكرة بقاء جمال عمر كمدير فنى للفريق فى الموسم الجديد لعدم القناعة بقدراته التدريبية.

وفشلت ادارة المقاصة فى التعاقد مع مدرب جديد حتى الان نظرا للظروف المالية الصعبة التى يمر بها النادى والتى كانت سببًا فى عدم التعاقد مع أحمد كشرى، بالإضافة إلى رحيل أكثر من لاعب مؤخرًا لنفس الأسباب.

وقال مدرب الزمالك، إن أفضل فترات حياته كانت مع المقاصة وتم اختياره أفضل مدرب خلال قيادة الفريق الفيومى، وسبق أن حقق نتائج طيبة معهم، كما أن العلاقة مع مسئولي النادى على أفضل ما يرام.

وأضاف أن المقاصة فريق جيد ولا يمانع في قبول المهمة حال تلقيه عرضا رسميا، خاصة أن الإدارة لديها طموح فى إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعى بين كبار الدورى ورغبة فى تحقيق إنجازات كبيرة.