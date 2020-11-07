الدوري السعودي .. الشباب يفوز على الفتح 3-1

نجح فريق الشباب السعودي في اقتناص الـ3 نقاط بالفوز على الفتح، 3-1، في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الانتصار رفع رصيد الشباب إلى 10 نقاط، مشاركًا مع الهلال في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 7 نقاط.

وبادر الفتح بالتسجيل عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد وفي الشوط الثاني عادل تركي العمار بهدف لفريقه عند الدقيقة 74، قبل أن يضع البرتغالي فابيو مارتينيز الشباب في المقدمة

وعاد تركي العمار بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أعلن بعده حكم المباراة نهاية اللقاء بانتصار الشباب 3-1.

هذا، ويلاقي الشباب بعد فترة التوقف الدولي نظيره الأهلي يوم 23 نوفمبر في الجولة الرابعة، فيما يلاقي الفتح فريق الاتفاق لذات الجولة يوم 24 من ذات الشهر.