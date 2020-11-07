رامي ربيعه ينتظم في تدريبات الأهلي

أنتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

وكان فريق الأهلي قد عاد للتدريبات اليوم بعد راخة أستمرت قرابة 6 أيام.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، بعد انتهاء منافسات مسابقة الدوري الممتاز.