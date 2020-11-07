الاتحاد السكندري يحصل على خدمات رزاق سيسيه للموسم الرابع

ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط محمد مصيلحى والمستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك تم الاتفاق على استمرار " سيسيه " بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية و الخارجية لكن قوة العلاقات بين الناديين حسمت وجهة اللاعب المميز ليستمر أتحاداوى ، وأتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.
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