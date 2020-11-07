موسيماني يُصعّد 5 ناشئين للمران مع الفريق الأول بالأهلي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تصعيد خمسة لاعبين من الناشئين للمران مع الفريق الأول اليوم.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تم تصعيدهم كلا من أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق، مواليد 2001، وإبراهيم السيد، مواليد 99، وأحمد السيد غريب، مواليد ٢٠٠٢.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت.

شهدت الجلسة الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

واستكمل حسين الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية في «الجيم».

وانتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ربيعة بقوة في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخاض ربيعة برنامج إعداد قويًّا، انتهى خلال اليومين الماضيين، بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة، تحت إشراف كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، ليعود اللاعب اليوم للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

وعاد الفريق مساء اليوم السبت لاستئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري أمام الزمالك.