طلب مهلة للتفكير.. سموحة يفاوض حارس الزمالك لتدعيم الفريق

ويدرس محمد صبحي في الوقت الحالي ترك الزمالك حاليا والإنتقال إلي صفوف سموحة من أجل الحصول على فرصة المشاركة استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021. وطالب محمد صبحي مسئولي سموحة بالمشاركة في المباريات التي يخوضها الفريق في حاله انضمامه للفريق السكندري . وطلب محمد صبحي مهلة من مسئولي سموحة للتفكير واتخاذ القرار النهائي سواء بالتوقيع للنادي السكندري أوالبقاء الزمالك أو الرحيل لأي ناد آخر.

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